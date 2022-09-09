市議員童子瑋與自來水公司會勘仁四路19巷一帶，水公司允諾解決當地供水不穩現象。（童子瑋提供／張志康基隆傳真）

基隆市仁愛區舊名「少將腳」的仁四路19巷一帶，由於地處斜坡上，又正好是輸水管線末端，因此長年處於供水不穩定的狀況。台灣自來水公司一區處8日提出了徹底解決的改善方案，預期在2個月內完工，改善當地供水問題。

市議員童子瑋8日與自來水公司一區處會勘仁四路19巷一帶，試圖解決當地長年供水不穩定的情況。童子瑋表示，當地居民30年來始終為供水不穩而困擾，不僅因為地處斜坡上，同時也是管線末端，再加上供水管道老舊，也容易漏水。水公司終於在他與當地博愛里里長邱三元的努力下，提出了改善方案。

自來水公司一區處表示，首先將會更新當地的供水管線並擴大管徑，除延長使用年限外，也降低管線漏水的風險。其次則是將供水來源，改以南榮路的100噸配水池供水，以穩定水壓。至於原本的供水管線，則留做備援區域供水調配。

水公司表示，該項工程預期可在2個月內完工，屆時可望徹底解決當地供水不穩的現象。

至於當地為什麼有個「少將腳」的名字？童子瑋說，在日治時期基隆建有基隆要塞司令官邸，司令多為日本少將以上軍職，因此當地巷尾人稱「少將頂」，在地人則習慣稱之為「少將腳」。