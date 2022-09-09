中秋連假來臨，各地湧現返鄉、出遊車潮，新北市板橋警分局轄內多個路段為重點區域，為避免交通壅塞，故加強交通疏導，疏導車流維護交通順暢。

板橋警方表示，連假期間新北各地旅遊景點推出相關觀光旅遊活動，有「淡水走生態」、「八里玩藝術」、「深坑享多福」、「福隆看霹靂」、「百年特色漁村巡禮」等活動，板橋警預估轄內縣民大道、文化路、中山路及南雅觀光夜市等路段將出現大量出遊車潮，另板橋火車站、捷運等旅運處所也會有大量返鄉、觀光旅遊人潮。

板橋警方為避免連假期間轄內交通壅塞，在縣民大道、文化路沿線路段、板橋火車站、國道客運轉運站周邊執行加強交通疏導作為，適時啟動「快速到位」機制，彈性機動運用各項交通管理措施，維持「路口淨空」，並施以配合號誌之調控配套措施，依車流量狀況機動調整號誌時制，運用號誌連鎖、延長幹道綠燈時間，以利幹道行車動線之順暢，並有效紓解驟增之車流。

警方表示，請大家配合現場員警及義交人員指揮、疏導及管制，切勿貪圖方便而違規停車，以維交通順暢，也敬請用路人、民眾多利用大眾運輸工具，讓市民朋友能開心出門遊玩，也平安回家團聚。