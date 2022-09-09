前立委鄭寶清違紀參選桃園市長，昨日遭民進黨中評會開除黨籍，另還有25件直轄市議員違紀案，同樣被開鍘，恐對綠營選情造成影響。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今表示「黨紀的處理就是要維持國人對民進黨的看法」，各黨對提名的黨紀相當嚴謹，有些人對此看法不同，沒有任何人能說自己可代表全民進黨或其他光譜，相信選民自有判斷。

鄭運鵬表示，提名相關黨紀非常嚴謹，也是各黨無論議員、立委或縣市首長，藉此管理執政品質的工具、最有力量的條文，相信在黨紀之外，選民也會判斷每位參選人是否符合政黨理念價值、對桃園的建設能力以及過往成績和操守等，都是選民會在意的重點。

鄭運鵬說，他與團隊都要受到黨紀約束，非常尊重黨紀，有些人對黨紀可能不是很在意，但他強調，從黨主席到黨內每位人員，沒有任何人能說自己可代表民進黨或其他光譜與選民，相信選民自有判斷，且若提名人出現操守問題例如賄選，該政黨也要被連坐處理，每人對此看法不同。

此外，針對民進黨昨一併開除25位脫黨或違紀參選直轄市議員的黨員，是否會影響民眾對綠營看法？鄭運鵬認為，黨紀的處理就是要維持國人對民進黨的看法，無論是違紀參選、操守或形象問題，都必須維持民進黨的品質。

鄭運鵬強調，今年九合一選舉，各縣市選民都在檢視民進黨的品質如何、人選好不好，而黨紀正是為了維護民進黨的聲譽和品質，參選人因為相關原因，黨中央的中評會給予建議，相信這才是政黨政治為了給國人交代的正確作法。