中秋節連續假期前一天上午，台鐵彰化路段就接連發生計軸器、電纜故障，至今尚未完成修復，影響約4萬名旅客。交通部長王國材今視察疏運時向旅客道歉，指該路段的計軸器屬於最老舊一批，但這並非藉口，台鐵應該更積極落實保養。

台鐵昨晚已將舊的計軸器換下，但早上測試，仍有幾公里路線有問題，預計今日中午才能完全修復。王國材今視察高速公路局行控中心及台北車站時談到，彰化路段的計軸器已經使用8年多，算比較舊的一批，工務單位現在還在現場做調整，希望中午前能有好的結果，到目前約影響4萬人，他對於所有在中秋節受干擾的乘客感到抱歉。

王國材說，由於該路段的系統有問題，現在改由中央通信調度，由人工負責幾處平交道的起降。台鐵採用最嚴謹方式控制區間，列車經過這些路段要慢行確保安全，也因此會造成列車延誤。

王國材表示，這次故障影響的範圍大，雖然計軸器老舊故障，但台鐵不能把這當理由，平常維修保養程序、定期更新要加強。此外，這段路線沒有備援系統，他認為很奇怪，如果有備援，出問題就可以馬上轉到備援去，台鐵的保養、更新問題應該馬上處理。

至於還有多少老舊計軸器、路線多長？王國材回應，很多地方都有該廠商的計軸器，但最老舊就是彰化這段，廠商已在檢討，包括控制主機板、電纜、計軸器接頭等。

他強調，老舊設備要加強維護，到某個程度則要更新，會請台鐵加強檢討，尤其到這種重大節日，一旦發生問題影響就非常大，必須更積極做維修保養更新工作。

台鐵說明，計軸器生命周期大概15年，若有良好維護管理可使用到20年，這次故障的計軸器還沒到年限，但纜線8年就要做精密檢查，這次剛好是在8年的時間纜線就出現干擾。