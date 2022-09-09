蘋果發表會台灣時間8日凌晨1點登場，萬眾矚目的iPhone 14系列新機正式亮相，國內各大電商包括網家(8044)、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心及生活市集，除了公布開放預約時間，並推出周邊商品、舊機換新機等多項優惠，搶搭iPhone 14熱潮。

網家強調為台灣電商唯一Apple全系列授權經銷商，也是唯一站上可供應iPhone 14全系列的電商，今年並且推出業界「iPhone訂閱方案」，每月最低1,534元起即可擁有最新的 iPhone 14。另外，PChome 24h購物將於9月9日晚上8點同步蘋果官網開放「iPhone 14」系列新機預購活動；「iPhone訂閱方案」則會於9月9日晚上9點開放首波訂閱。預購活動期間，站上提供36大銀行最高30期分期0利率、刷花旗PChome Prime聯名卡最高回饋28％、使用Pi拍錢包綁玉山 Pi拍錢包信用卡最高激省5,000、Pi拍錢包綁定「慢點付」付款享5％P幣回饋無上限、刷指定卡儲值購機最高省6,370（限1期，限量）、舊機換新機最高還可拿31,680元等優惠。

蝦皮購物9月9日晚間8點正式開始iPhone 14系列新機預約，今年包括iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max等4款機型。而蝦皮購物也祭出預約優惠六大攻略，包括1.蝦幣換早鳥600元優惠券；2.搭配「9.9超級購物節優惠券」，現省2,000元3.iPhone新機狂灑500元優惠券；4.蝦皮舊機回收最高回饋30,000元；5.指定信用卡購機最高回饋6,000元；6.果迷專屬抽萬元購物金。

創業家(8477)旗下生活市集iPhone 14系列將同步Apple官網於9月9日8點正式開放預約，同時生活市集也及早佈局Apple專區，推出「Apple專區商品限時加碼回饋生活幣5％」活動，同步搶搭Apple周邊商機，即日起凡購買iPhone 14系列外之Apple商品再享生活幣回饋最高5％，更祭出「iPhone 14系列獨家回饋方案」，凡於生活市集Apple專區購買iphone 14系列即享生活幣5％再加碼登記送LINE POINTS 500點，可享最高2620雙點回饋，並且推出iPhone 14大禮包組合，只要買新機就送i14保護殼或充電頭等活動。

Yahoo奇摩購物中心即日起至9/14上午10點推出「預約登記搶得先機」活動，消費者可搶先登記期望購買的型號、容量及顏色，取得首波搶購資格的消費者將收到App Push通知，並於9月16日開搶。

全新iPhone 14系列手機預計也將引發Apple商品汰舊換新潮，Yahoo奇摩購物中心同時推出多款Apple商品及週邊商品限時下殺，包含iPhone 13、iPad Pro、2022年Macbook Pro、Apple AirPods 3、Apple Watch S7等都有好康價。適逢 Yahoo奇摩購物中心《99省法購物節》，9/9Yahoo奇摩購物中心祭出iPhone 13下殺9元限時搶等活動，會員下單Apple系列商品刷Yahoo聯名卡可享會員最高4％回饋。