知名網紅兼模特兒花花，長相甜美及擁有F罩杯火辣身材，一出道就備受關注，嫁給大14歲F.I.R飛兒樂團吉他手阿沁後，育有2名女兒，經常透過社群媒體分享生活的她，昨(8日)焦急透露身體不舒服的父親突然失聯，回家後驚見倒地失去意識，緊急送醫後仍未恢復意識，因此簽下病危通知書。

花花昨(8日)在臉書曬出醫院急診室門口的照片，表示父親送醫急救還沒恢復意識，希望大家能幫忙祈禱，接著透露他上周日腸胃不適，兩天後開始發燒，但快篩是陰性，看診吃完藥之後，精神和體力都很好，近來也會打電話關心狀況，未料今天卻遲遲不接電話，趕回老家才發現他倒在地上發抖沒有意識，便趕快叫救護車送醫急救。

花花接著透露父親在做斷層掃描，目前還沒恢復意識，而診斷結果出爐不是中風，腦部也沒有問題，反而發現腎臟長了東西，但仍須醫師確認，此外，父親血壓高到儀器無法測量，腎和肝的指數也不佳，血壓又低，目前還沒有脫離危險期，姊姊也已經簽了病危通知書，更心痛表示：「沒辦法替他挨針、挨痛，只能發文幫他找更好的醫療資源，祈禱他快點恢復意識。」

阿沁妻透露父親還沒有脫離危險期。(flora_li_flora IG)

對此，網友紛紛留言打氣：「祝平安順利、早日康復」、「祈禱老爹一切都平安順利」、「集氣集氣平安平安」、「早點脫離險境」、「祈禱平安會沒事」、「加油！一定會平平安安，早日康復」。