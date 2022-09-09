女星楊丞琳近日在節目提到，自己小時家貧「在台灣沒吃過什麼海鮮」，引發爭議，大批親綠政治人物更對此不斷嘲諷。國民黨台北市前議員羅智強則刊出一張，一位父親站在餐廳外看著店內的孩子吃著餐點的照片，感嘆「民進黨離弱勢者真的很遠」。此文吸引超過1.4萬個讚，大批網友忍不住鼻酸。

羅智強昨日（8）在臉書發文，刊出一張照片，圖中是一位父親站在餐廳外，看著店內的孩子正開心品嚐餐點。羅表示，拍下這張照片的網友說，他想起自己小時候，三個孩子總是想吃牛排，有一天做工的爸爸終於帶三個小孩到牛排店，點了最便宜的三客牛排，然後就「到外面找朋友」，省下自己這一份。

面對照片中的情景，羅智強忍不住嘆「民進黨離弱勢者真的很遠」，並痛批有民進黨高官稱「台灣人從小吃海鮮是很正常」，會講出這句話，只能說他離弱勢者太遠了。

此文獲得逾1.4萬個讚、近700則留言與數百次分享。網友紛紛表示：「民進黨就是不知民間疾苦，才會發出這種何不食肉糜之言」、「三份牛排已經算很厲害的了！有遇過一個家庭分一份麥當勞的，或是靠小孩打包學校營養午餐過活的」、「那些高官那會懂得窮苦人家的心酸，我記得我家小時候沒米飯吃，專門吃地瓜長大，所以他們懂什麼！」「我覺得今天不是吃不吃得起海鮮的問題，而是「言論自由」。從什麽時候開始，說個話要這樣被霸凌？而且還是國家機器帶頭霸凌自己的人民！」