有著「歌仔戲天王小生」之稱的56歲女星陳亞蘭，一直以來為了宣揚歌仔戲傳統不遺餘力，不但演出過多部經典作品，像是《天龍傳奇》、《忠孝節義》等，今年更是憑藉《嘉慶君遊台灣》入圍第57屆電視金鐘獎「戲劇節目男主角獎」，實力備受多方肯定，更重要的是這也是女性首次入圍男主角獎項，對此金鐘獎主任委員陳慧玲製作人更是大力稱讚她的精湛演技，「她演出的少年郎說服了我們，唱腔、身段、聲線都是少年」。

陳亞蘭砸下重本打造《嘉慶君遊台灣》。（圖／翻攝自臉書粉專「陳亞蘭歌仔戲–嘉慶君遊台灣」）

陳慧玲表示，今年的競爭十分激烈，尤其是「男主角獎」更是讓人舉棋不定，最後前（7）日公布入圍名單，男主角獎人選不只有《茶金》郭子乾、《茶金》温昇豪，還有《斯卡羅》查馬克·法拉屋樂、《華燈初上》楊祐寧、《逆局》朱軒洋，更是驚見《嘉慶君遊台灣》陳亞蘭！

但不得不說《嘉慶君遊台灣》確實有資本入圍，陳亞蘭為了這部作品砸下重金，細心籌備兩年，兼任製作和主演，還大幅增加外景比例，特地改良服裝與時尚接軌，就是為了讓觀眾可以更深入了解台灣當地的特色風光，也能改變對歌仔戲傳統的既定印象。陳亞蘭甚至禮聘恩師楊麗花擔任藝術總監，並邀請邀請故宮博物院前院長馮明珠承擔藝術顧問一職，豐富文化底蘊。

陳亞蘭為了《嘉慶君遊台灣》差點「厝都賣光光」。（圖／翻攝自臉書粉專「陳亞蘭歌仔戲–嘉慶君遊台灣」）

在得知自己入圍的消息後，陳亞蘭既興奮又不敢置信，第一時間就通知恩師楊麗花，「一直以為以歌仔戲女扮男裝的角色應該沒機會，但還是秉持有作品就會提報，聽到入圍真的非常開心」。而楊麗花老師也很欣慰高徒的努力有了回報，陳亞蘭為了讓這部戲臻至完美，曾經整整180天都沒休息，也時常討論到凌晨3、4點，更是砸下重本差點「厝都賣光光」，這些付出楊麗花老師都看在眼底，還安慰徒弟，「好啦下輩子我養妳」，師徒感情令人動容，也恭喜陳亞蘭以女性身分首次入圍「戲劇節目男主角獎」！