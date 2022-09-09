楊丞琳日前在節目上自曝小時候生活困苦、沒吃過海鮮，未料引來軒然大波，而在風波後首次現身機場時，沒表情、也沒多說話，近日她則回到社群網站繼續開始發文，她的IG停更了3天，昨(8日)首度發文，沒談風波只宣傳新節目，並坦言重新留起長髮造型的她「還是不太習慣」，看似心情未受影響。

楊丞琳先前在大陸節目《還有詩和遠方》表示沒吃過豆腐魚，「沒吃過，其實我在台灣沒吃過什麼海鮮，早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的在那」，其他來賓則幫她補充楊丞琳剛出道時曾幫家裡還債，曾度過一段苦日子。

楊丞琳微博首發文。（圖／翻攝自楊丞琳微博）

未料這番話被斷章取義，而楊丞琳經紀人昨回應，關於網上和楊丞琳的傳聞都是子虛烏有，「針對我們沒有合作過、不認識的同行等沒有任何實證的影射造謠詆毀，已嚴重損害藝人聲譽。丞琳現在及未來也仍會把本分做好」，之後不會再回應謠言，將重心放在工作上。

楊丞琳IG首發文。（圖／翻攝自rainie77 IG）

而楊丞琳7日在微博發文，轉發宣傳節目《沸騰校園》的文章，寫下：「熱愛舞蹈的初心一直都在，我們下期舞台見」，昨又在IG曬出新造型，表示：「主播經理人來報到，提醒大家，明天有聲聲如夏花的第一次公演，我們一起為所有女主播們加油吧」，先前常留短髮的她如今頂著一頭飄逸長髮，她更在IG限時動態說：「就是說...還是不太習慣自己長髮披肩的樣子」，好友回應她：「美瘋了！」、「是不是就是要這種長髮」、「老闆最美麗」。