人民幣兌美元中間價9日報6.9098，較8日報6.9148，升50個基點。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2％。該規模逆回購已延續33日，在單日繼續對沖到期量的同時，公開市場也已連續3周操作量與到期規模相抵。
路透統計，公開市場本周逆回購到期量依舊為100億元，平均分布在5日至9日。
人民幣兌美元中間價9日報6.9098，較8日報6.9148，升50個基點。
香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2％。該規模逆回購已延續33日，在單日繼續對沖到期量的同時，公開市場也已連續3周操作量與到期規模相抵。
路透統計，公開市場本周逆回購到期量依舊為100億元，平均分布在5日至9日。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。