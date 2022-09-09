人民幣兌美元中間價9日報6.9098，較8日報6.9148，升50個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，9日展開人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，中標利率仍持平於2％。該規模逆回購已延續33日，在單日繼續對沖到期量的同時，公開市場也已連續3周操作量與到期規模相抵。

路透統計，公開市場本周逆回購到期量依舊為100億元，平均分布在5日至9日。