英國女王鍾愛鮮豔色系穿搭，希望民眾一眼就能認出她。（圖／美聯社）

英國女王伊莉莎白二世於英國時間8日下午辭世，享耆壽96歲。女王過往的時尚品味再度被拿出來討論，尤其全身同色系的穿搭，珍珠項鍊、胸針、透明雨傘及包包等都是關注焦點，女王的兒媳婦蘇菲王妃則透露，女王喜歡穿鮮豔顏色衣服的原因是希望民眾一眼就能認出她，回去時可以向他人說，「我見到女王了。」

TIME報導，女王的穿搭不僅展現本身的個人風格，更是代表英國君主的地位與象徵，帕森斯設計學院（Parsons）設計與時裝研究教授Hazel Clark表示，「我更傾向將女王的穿搭風格稱為非時尚，因為具有相當強烈的風格感，如同她這一生展現在世人眼前的一切。」

Hazel Clark說：「女王的穿搭展現強烈的個人風格，而不是追逐潮流，這是她獨一無二的地方。我認為這有助於傳達她是世界領袖的地位，換句話說，她創造了一種自信與連續性的模式。」

英國女王鍾愛全身同色系的穿搭風格，也喜歡在禮帽上展現個性。（圖／路透社）

英國女王鍾愛全身同色系的穿搭風格，也喜歡在禮帽上展現個性。（圖／路透社）

英國女王鍾愛全身同色系的穿搭風格。（圖／路透社）

女王年輕時的風格喜歡乾淨利落的剪裁和收腰的款式，這種風格反映當時的社會情況，尤其是在飽受戰爭蹂躪和戰後的英國。登基成為女王，時常透過穿衣風格展現身為國家領導人的高度與角色，因此，偏愛經典、簡潔與優雅的風格，女王也透過鮮豔的色彩、活潑的花紋與配飾展現俏皮個性。

至於全身同色系的穿搭風格則是在女王晚年才出現的，這也讓她瞬間成為時尚界的焦點，尤其只要遇到下雨天，女王都會撐相同色系的Fulton透明鳥籠傘，不僅能認民眾能清楚看到她，女王也能展現精心搭配的衣服。

女王的兒媳婦蘇菲王妃曾在紀錄片透露，女王喜歡穿著鮮豔色彩服飾的原因，「背後有一個相當實際的原因，因為她想要讓民眾一眼就能看到她，讓人們回去時能說〝我看到女王了〞當女王出現在某個地方時，人潮可能有好幾十公尺，但鮮豔的衣服能讓所有人都看得很清楚。」

英國女王喜歡穿鮮豔色彩的衣服。（圖／美聯社）

英國女王鍾愛全身同色系的穿搭風格。（圖／路透社）