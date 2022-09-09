白金漢宮發布消息，英國女王伊莉莎白二世（HM Queen Elizabeth II）於英國時間9月8日安詳辭世，享耆壽96歲。民眾黨立委紛紛於臉書表達哀悼，高虹安表示，伊麗莎白二世從1953年登基至今，始終率領英國人民一往無前地面對挑戰，也是英國人民團結的象徵，更留下了無可抹滅的典範。

高虹安說，英國女王伊麗莎白二世一生走過二戰硝煙、冷戰鐵幕、金融危機與當下的新冠瘟疫，面對歷史的變遷與世界格局的變動，從1953年登基至今，始終率領英國人民一往無前地面對挑戰。 身為世界領袖、國家元首，伊麗莎白二世女王為我們留下無可抹滅的典範，是我們學習楷模。對於台灣而言，伊麗莎白二世女王也曾在切爾西花展中連續多年造訪台灣蘭花展攤位，展現對台灣的肯定與支持。

立委邱臣遠也表示，英國女王伊莉莎白二世在位70載，伊莉莎白二世是英國皇室的象徵、也凝聚了大英國協的團結，備受英國及大英國協人民愛戴。女王的逝世相當令人不捨，而女王畢生力行的品德與氣節將留芳百世，受後人景仰懷念。