中秋節即將到來，民眾多會攜家帶眷至戶外一同賞月，中央氣象局表示，中南部及東部地區賞月機率高，而北部地區因雲量較多，賞月機率較低，但上半夜也有機會可以看到月圓。

中央氣象局預報指出，今明2天各地大多為多雲到晴，中部以北及東北部天氣早晚稍涼；午後中南部地區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨；明天晚上大台北、東北部山區及基隆北海岸有零星短暫陣雨。

梅花颱風今天上午8時以每小時18公里速度，向西北進行。中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺，中央氣象局預報員張承傳表示，梅花颱風今明2天仍會以較快速度往西北前進，預估會朝東部海面而來，但11日起受到大氣流減弱影響，速度會放慢，尤其是12日至14日或15日之間，可能會在台灣東部海面近似滯留，預計外圍環流從11日起開始影響台灣，屆時北部及東北部降雨狀況將較明顯，由於路俓向西修正因此已有機率會發放海上颱風警報，至於陸上颱風警報則要再持續觀察。