民進黨台北市長候選人陳時中今出席2022台灣藝術博覽會前，被問到國民黨參選人蔣萬安日前提出「長照三支箭」政策，點名民進黨對手陳時中該為長照悲歌負責。陳時中表示，萬安委員應該好好讀書看看成果，而不是耍嘴皮。

陳時中認為，蔣萬安過於耍嘴皮子；他細數自己衛福部長任內政績指出，長照在民進黨執政之後，進展到長照2.0，解決很多社會問題，總統經費40幾億到600多億，提供社會服務，造福很多人。

他說，在地老化資源布建上，從700多處11000多處，讓更多人就近得到服務，一國中一學區一日照，也代表日照廣為布建，500多處已完成，100多正布建中，很快一國中一學區一日照就可完成；此外，照服員薪水已達38000元，總體服務人數目前已經有9萬，讓大家願意投入，服務對象從10萬人到40萬人，涵蓋率從2成到現在的7成。

對於住院長照住宿型機構，他說，也從沒補助或只有身心障礙補助到現在1年最高6萬元，受益人約10萬人，稅金也有12萬特別夠除額，受益人33萬等，住院準備從以前的50天進展到現在的5天，黃金復原期得到幫助，

他說，「在在都是我所做的成績，不容污衊」，民眾滿意93％等，減輕負擔家數也達到97％，這都是實實在在政策的結果。

被問到蔣萬安認為，要積極突破法律限制？陳時中說，「要突破什麼法律？他早就可以提出，他自己就是立委」。