台中葳格太陽9日正式宣布與上個賽季在總冠軍賽浴血奮戰，展現十足拚戰精神的艾倫（Aaron Geramipoor）續約，即將在2022-2023 T1賽季強勢回歸，新賽季目標奪回總冠軍。

歸化伊朗籍的艾倫曾代表伊朗出戰2019年FIBA世界盃籃球賽與2020東京奧運，並在上賽季選擇季中加盟太陽，也在4月2日主場賽事初登場，並高效率繳出11分6籃板2抄截，例行賽共計出賽6場，場均12.8分、7.8籃板，季後賽更提升自己的檔次，在總冠軍系列賽出賽2場繳出場均18分、6.5籃板、1助攻、1.5抄截的數據，並在總冠軍賽第3戰第4節，兩度因爲頭部受傷，經過短暫治療後立即重回場上，展現「浴血奮戰」精神，深得球迷們的佩服與讚賞。

第2年重回太陽隊效力，艾倫表示:「賽季結束當下，我就想要再回來太陽隊了，很開心可以繼續跟我的夥伴一起奮戰，下賽季的目標就是盡我所能去幫助球隊，同時延續第一季的團隊球風，為球隊拿下更好的成績。」

總經理汪蔚傑表示：「其實在總冠軍賽結束後，就已經與艾倫達成續約的共識，相信大家對於上賽季艾倫的浴血奮戰留下深刻印象，這個賽季選擇與他續約，就是希望可以再透過他精神和經驗，目標幫助球隊朝向總冠軍前進。」