今(9)日是中秋節連續假期首日，許多政治人物紛紛發文祝大家中秋節快樂！中廣董事長趙少康則分享他收到朋友的「特製月餅」，裡面竟暗藏寫著「1126下架民進黨」的紙條，直呼這根本是「起義月餅的現代版」。他也細數民進黨執政以來的重大失敗，感嘆表示高官們尸位素餐，若其中一項發生在國民黨執政時期，一定會有人下台道歉。

趙少康在臉書撰寫「八月十五逐韃子｜11月26下架民進黨」一文。他提及昨天收到朋友送來的「特製月餅」，還要他現場試吃，一咬更驚訝發現裡面暗藏紙條，紙上寫著「1126下架民進黨」。相傳元朝末年，朱元璋想要揭竿起義，苦於元軍控制嚴密、義軍無法傳遞訊息，因此劉伯溫獻技，在月餅內「寫著8月15逐韃子」並在中秋節分送，最終總算攻入大都，「驅逐韃虜、復我中華」，趙直言，這月餅宛然就是「起義月餅的現代版」。

趙少康指出，民進黨執政以來，兩岸緊張、能源政策不當、外交節節挫敗、力挺抄襲仔顛覆是非、中共軍演埋首沙中、外役監獄逃犯殺警等重大失敗。上述的每一項，如果在國民黨執政時期，一定會有人下台道歉，但民進黨執政以來，這些高官卻是一個一個的尸位素餐。趙認為，現在的民進黨跟當年的元軍也是相似「高壓統治」且「訊息控制嚴密」，讓大家不禁也想「揭竿起義」！

趙少康直言，既然民進黨高官不願下台負責，還繼續胡搞，那就讓民進黨在11月26日被徹底下架，給民進黨一個致命的教訓。