大陸央視新聞報導，中共中宣部9日時舉行「中國這十年」系列主題新聞發布會，大陸教育部部長懷進鵬表示，這十年，大陸教育品質和支撐服務能力顯著增強，成為國家高層次人才培養的搖籃、科研創新的策源地、經濟轉型升級和產業變革的有力引擎。大陸全國擁有大學文化程度的人口超過2.18億，比十年前增長近1倍。

懷進鵬分析，基礎學科、理工農醫、工程師等急需緊缺人才加快培養，現代製造業、戰略性新興產業和現代服務業新增從業人員70％以上來自職業院校，人才「供」與「求」更加契合。

懷進鵬說，「雙一流」建設扎實推進，若干學科進入世界一流學科前列。高校獲得全部國家自然科學獎的67％、國家技術發明獎的72％。深化產學研合作，加快科技成果轉化，攻克了一大批關鍵核心技術“卡脖子”難題，實施《面向2035高校哲學社會科學高品質發展行動計畫》，更好服務和融入新發展格局，為世界重要人才中心和創新高地建設提供堅強支撐。