民進黨近日猛攻國民黨桃園市長參選人張善政研究報告案未對外說明清楚，更質疑其拖延時間。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，經過2周時間，張寧願與律師開會拍照，也不願將資料公開說明，顯然對此案已經沒把握，籲張盡快解除大眾的疑惑。

鄭運鵬今表示，張善政研究報告案爆出已過2周，這段時間寧願與律師開會拍照，研究無意義的政治問題，稱是別人的陰謀，都不願將完整資料公開說明清楚，「我認為是他對這個案子自己已經沒有把握了」。鄭也質疑，若張對此案經過2周都還不瞭解，或瞭解過後不敢公布，很難讓人相信以後會是一位好市長。

鄭運鵬呼籲，無論是要自己出面說明或找人陪同都可以，以檢討別人的規格反省自己，相信此要求不為過，不會要求張善政退選，但站在市民擁有知的權利上，只要求公布資料說清楚，相信張擁有把此事說清楚的能力，但卻沒這樣做，令人懷疑這些內容可能真的不堪檢驗。