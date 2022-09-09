大陸國家統計局8日上午公布，受到豬價漲幅回落影響，大陸8月消費者物價指數（CPI）年增2.5％，低於預期的2.8％，較7月份年增2.7％回落。受國際原物料價格下行與國內鋼材需求放緩等因素影響，8月生產者價格指數（PPI）年增2.3％，亦較7月份的4.2％明顯回落。

綜合陸媒8日報導，CPI方面，大陸8月份CPI年增2.5％，漲幅比7月回落0.2個百分點。按月則由7月上漲0.5％轉為8月下降0.1％。其中，食品價格年增6.1％，漲幅比7月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.09個百分點。非食品價格上漲1.7％，漲幅比7月回落0.2個百分點，影響CPI上漲約1.38個百分點。

據測算，在8月份2.5％的CPI按年漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為0.8個百分點，新漲價影響約為1.7個百分點。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.8％，漲幅與7月相同。

另一方面，大陸8月份受國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動傳導和國內部分行業市場需求偏弱等多種因素影響，工業品價格走勢整體下行。PPI年增2.3％，漲幅比7月回落1.9個百分點。其中，生產資料價格上漲2.4％，影響PPI上漲約1.87個百分點，是推動PPI上漲的主要動力；生活資料價格上漲1.6％，影響PPI上漲約0.38個百分點。

據測算，在8月份2.3％的PPI年增幅中，去年價格變動的翹尾影響約為2.5個百分點，新漲價影響約為-0.2個百分點。

專家指出，大陸8月PPI年增幅回落除受上年同期對比基數走高影響外，還主要受三個方面因素影響：一是國際原油、有色金屬等大宗商品價格波動下行，輸入性價格傳導壓力有所減輕。二是煤炭等行業增產保供效果持續顯現，市場供應保障有力；三是受多重因素影響，鋼材等行業需求偏弱。