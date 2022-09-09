俗話說「人生70才開始」，但年屆70的李先生，上市公司退休後，自認體能智力雙全，連考照都難不倒他，信心滿滿的投入房仲業後，因罹患梅尼爾氏症導致聽力損失，成為中度聽障者，與客戶經常雞同鴨講，加上黃斑部病變視力變差，買賣契約書閱讀有困難，工作受到影響，讓他很沮喪。

4個月前，經台中市勞工局透過職務再設計服務，補助李先生雙耳藍芽助聽器，以及包覆式濾光眼鏡、手持式放大鏡，李先生從此「耳聰目明」，不僅聽到久違的清晰聲音，客戶來電不漏失，工作效率大幅提升。

李先生積極認真不怕辛苦，打破年齡上就業瓶頸，見證銀髮族一樣能繼續發揮所長，再創職涯第二春。

勞工局長張大春表示，身心障礙者與一般人一樣，也希望能擁有公平就業機會。只是由於生理或心理功能限制，工作上或有不便與困難。勞工局推動的職務再設計，可以「客製化」提供輔具、改善工作設備或職場無障礙環境等，協助身心障礙者穩定就業。

此外，因應老年化社會需求，勞工局在東區勞工服務中心設立銀髮人才服務據點，協助55歲以上求職者就業，今年７月揭牌營運後，短短一個月已開發職缺629個，歡迎有需要者多多利用。

李先生早在10年前就因聽力受損配戴聽輔器，只是功能很陽春，只能擴大音量，退休後幫忙帶孫子，不覺得有障礙。直到去年底重返職場，在有巢氏擔任房屋仲介員，與客戶溝通需求高，李先生才發現原有的輔聽器因屬擴音功能，往往會將周遭聲音一併擴大，反而造成雜音干擾，影響與客戶溝通

今年5月中，李先生為了調整好工作狀態，決定重新選配合適助聽器時，曾接受聽力檢查，右耳氣導純音閥值是55分貝，左耳63分貝，正常值是0-25分貝之間，李先生屬於中度聽障，需要配戴助聽器改善聽力效果。

李先生說，他是在輔具中心檢測才知道，原來政府為了協助身心障礙者排除職場障礙，只要在職的身心障礙者，就能申請職務再設計服務，獲得「客制化」協助。李先生因是聽障及視力減弱，獲補助職場需求性高的助聽器及手持放大鏡等輔具。

「耳聰目明，人生變精彩了！」李先生選配合適的藍芽助聽器後，帶客戶看房子交流溝通，不再因聽不清楚，老要求客戶「再說一次」，弄得彼此很無奈。

此外，藍芽功能來電不漏接，放大鏡輔助閱讀等，都有助於改善工作效率。職場障礙排除後，李先生工作更順心，半年內賣掉四棟房子的優異業績，見證銀髮族一樣能立足職場，開創事業第二春。