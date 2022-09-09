網路家庭（8044）7月歷經人事地震，日前新任執行長張瑜珊走馬上任，近期到職剛滿一個月。她在中秋節前夕對員工發佈信件，指出上任首要任務就是「解決email、文書系統，以及使用介面問題」，甚至有同事有3個email信箱，因此接下來將換成Gsuite，盼改善內部工作效率。

網家近期營運陷入低谷，B2C電商本業急速衰退，第二季本業更直接陷入歸損，營業利益由第一季微薄的120萬直接陷入虧損，單季營業損達失8,373萬元。歸屬於母公司業主稅後淨損170萬元、每股稅後淨損為0.01元，雖虧損幅度收斂，但卻是靠其轉投資的新創獲得新一輪融資的評價利益，為業外收益。

此外，自去年疫情以來網家出貨大卡關，消費者怨聲載道，加上連續幾個季度獲利嚴重衰退，網家品牌形象一落千丈，股價更來到2009年10月以來低點，9日收盤剩下52.9元，50元保衛戰在即。張瑜珊上任，是否可以挽救網家的業績以及小股東的投資報酬率，大家都在看。

張瑜珊是學霸，從北一女、台大資工、美國伊利諾大學香檳分校資工學士，再取得美國史丹佛大學，獲資訊工程及管理科學雙碩士。過去創辦母嬰電商「媽咪愛」，這次受邀扛起網家執行長重任，同時「媽咪愛」也獲得網家以現金2.26億元投資，取得其40％股權。

張瑜珊上任後謝絕各家媒體採訪，保密到家，惟中秋節前夕發布一封對員工的內部信。內文沒有太多的高瞻遠矚的新改變、新氣象或新願景，強調「大家的聲音與期盼，我都感受到了」，同時表示網家轉型變革之路已經開始進行，同時也突顯了網家集團內部IT系統的問題。

張瑜珊在信件中指出，目前正在進行中的是「最被用戶抱怨的使用介面不友善，還有同仁們困擾已久的內部多個email address與文書作業系統冗贅重複等等 」。她表示，進公司第一週已經聽到「許多同仁提到公司有3個email信箱，收信或發信與內外聯繫時，不確定需用哪個email ，也深怕漏信，這些都嚴重影響工作效率與溝通順暢。 」。

張瑜珊表示，「在會同公司MIS團隊及主管評估後，首要之務就是盡速解決大家的痛點，轉換使用Gsuite，除了可減少email帳號量，Gsuite的線上共同編輯功能更有助團隊效率方便地執行文件共享及編輯，減少多個版本文件修改不一致或誤傳問題，完整管理團隊文件及團隊知識保存，同時還能將轉換系統後省下的成本挪做其他的改善專案」。同時，張瑜珊也在內部信中，做了詳細說明告知如何轉換系統。

張瑜珊表示，接下來將「以使用者為先，專注簡單、 誠信、當責地做好在已經啟動的各項改善專案上」，接下來也將定期與網家集團同仁公開分享集團的現況與改變、目標以成果。