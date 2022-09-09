英國女王生前

當英王喬治六世（King George VI）1952年2月6日在山均漢姆（Sandringham）駕崩後不久，他的長女伊莉莎白公主繼任，成為伊莉莎白二世（Elizabeth II）女王。

據《衛報》（The Guardian）8日報導，倫敦國王學院（King's College London）憲法學教授布萊克本（Robert Blackburn）說，女王辭世後，同樣的流程就啟動，查爾斯王儲（Prince Charles）也隨即繼任為英王查爾斯三世（King Charles III）。

然而，由於女王創紀錄在位超過70年，名字，影像和肖像都深深融入英國日常生活的組織結構中，要替換需要遠比以往更長的時間。

從飄揚在全英警局外，到海軍艦上數以千計飾以紋章，並寫有EIIR的旗幟都必須更換。而在包括澳洲，加拿大和紐西蘭等大英國協成員國，當女王來訪時所用的專用E旗（E flags）也必須更換。

至於女王居住所在的任何地方都會飄揚的「皇室旗」（Royal Standard）中1/4是代表蘇格蘭的躍立獅、1/4是代表愛爾蘭的豎琴，另外上下各1/4則是象徵英格蘭的3隻前行獅，但上面並沒有象徵威爾斯（Wales）的圖像。而查爾斯繼位後，將可以加上威爾斯的元素。

此外，市面上流通的45億張印有英國女王頭的鈔票，總價值約800億英鎊（近3兆台幣），而這些鈔票要換成查爾斯的頭像，很可能至少要花兩年。還記得50英鎊舊鈔回收換新，就花了英格蘭銀行（Bank of England）16個月。

此外，女王頭像也出現在加拿大的部分20元紙鈔、紐西蘭的硬幣，東加勒比海中央銀行（Eastern Caribbean Central Bank, ECCB）發行的所有紙鈔和硬幣，還有其他部分大英國協成員的紙鈔及硬幣上。

理論上，最直接的改變就是國歌歌詞，得從「天佑我們仁慈的女王」，改成「天佑我們仁慈的國王」，而民眾要習慣，也還得花一段時間。另一方面，隨著查爾斯繼位，英國郵局也會更新郵票頭像，換成新王的。