新北市優良公寓大廈評選結果揭曉，工務局從110家社區，評選出幸福安居金質獎、管理特色獎、綠環境特色獎、營造與關懷特色獎、防災推動獎等共41個社區，今年首度將設置充電設備等節電環保效能社區，納入評分加分項目，參加評選的110家社區，其中完成設置及規畫設置充電設備共33家。

工務局表示，公寓大廈評選活動去年因疫情而停辦，今年度以「最佳房寓」為主題，於4月起開放報名，依社區自身特色分為大型、中型、小型、風華再現及山坡地社區5個組別。市府聘請相關產、官、學界等23位專家學者組成評選委員會，至參賽的110家社區實地考評選出優質社區。其中幸福安居金質獎獎金高達8萬元，共有8家社區獲獎；各類特色獎（管理特色獎、綠環境特色獎、營造與關懷特色獎、防災推動獎）獎金3萬元，則有33家社區獲獎。

此外，今年更首度新增的優良管理服務人員獎，有29位管理服務人員角逐，最後有6名表現優異贏得服務社區讚許獲獎；且推動增設充電設備的社區也加分，頒獎典禮預計在10月5日舉行。