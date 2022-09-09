昆蟲系研究員在「小紅」糞便篩洗後，發現了14種螞蟻，其中較多「象白蟻」。（中興大學提供／張妍溱台中傳真）

發生在2年前，台北動物園人工繁殖的小食蟻獸「小紅」從園區逃脫後，在野外足足流浪3個月，卻安然無恙被尋獲，而原生地在南美洲的「小紅」在沒牠喜歡的「白蟻」食物環境下，究竟如何在野外「討生活」？中興大學昆蟲系團隊著手研究，意外發現，台灣的「象白蟻」也是牠所愛，顯見動物求生的本能。

中興大學昆蟲系李後鋒教授的研究團隊，對「小紅」流浪記過程產生高度興趣，當時在小紅被尋回的第一時間，立馬趕到台北動物園，並順利取得小紅被捕捉後的野外糞便進行檢查，原來「小紅」在沒東西吃的情況下，其實有找到與原生地「白蟻」相似類型的食物。

中興大學昆蟲系指出，台北動物園人工繁殖的小食蟻獸，因原生地在南美洲，以「白蟻」作為食物，被小紅找到的「象白蟻」，並非台灣野外最常見的物種。據了解，「象白蟻」頭部前方延長似象鼻，取食枯枝、落葉，棲息腐朽的倒木裡。

中興大學昆蟲學系李後鋒教授表示，剛開始研究團隊猜測，「小紅」可能尋找台灣最常見的「台灣土白蟻」為食，但在中南美沒有分布。而「小象白蟻」是「白蟻」在台灣的「親戚」。這代表小食蟻獸「小紅」天生覓食與原生地最相似「白蟻」類群的能力。

興大昆蟲系博士後研究員孫敬閔表示，「小紅」糞便裡發現了14種螞蟻。這些螞蟻經過鑑定發現大多為樹棲，顯示小食蟻獸應常爬到樹上覓食。這也可能是牠幸運地沒有受到流浪狗傷害的原因，算是意外之喜，盼大家多關注保育研究議題。