英國女王伊麗莎白二世今辭世，國民黨主席朱立倫中午在臉書發文哀悼，表示伊莉莎白二世深受英國與全世界人民愛戴，也深受國際社會敬仰，如今世界失去一位偉大王者與歷史見證者，謹向英國王室、英國、大英國協成員獻上誠摯哀悼。

朱立倫指出，伊麗莎白二世在位期間，不僅忠誠履行王室的義務與責任，帶領英國從戰爭後逐步復甦、邁向繁榮，也是英國人民團結精神的象徵與動力泉源，更是全球56個大英國協成員國精神依靠，女王風範將長存於世人的心中。

朱立倫表示，伊麗莎白二世在2008年聖誕文告中說，「當人生看似艱難時，勇者不會倒下認輸、接受失敗，反而會更加堅定地為更美好的未來而奮鬥」，就展現她溫暖、堅韌精神。

朱立倫也引述英國新任首相特拉斯（Liz Truss）所說，伊麗莎白二世是現代英國發展的基石，「這個國家在她的統治下成長繁榮，英國因為她而成為偉大國家。」

朱立倫也提到，伊麗莎白二世生前也熱衷國際慈善事業，包括2004年印度洋海嘯、2014年西非伊波拉病毒肆虐、2015年尼泊爾地震等國際重大事件發生後，均慷慨解囊，透過她的影響力讓國際慈善事業能更進一步推進，為國際表率。