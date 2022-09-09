賈斯汀體驗親手砍竹筍。（沃土影像提供）

賈斯汀（右三）探訪鄒族部落驚見高慧君從這裡發跡。（沃土影像提供）

《二分之一強》美國型男賈斯汀的新節目《賈斯汀和他的部落好朋友》來到阿里山拜訪鄒族，意外發現其中一位村長竟然是當年最早打進台灣主流音樂市場、並且出專輯的原住民樂團「原始林樂團」成員，賈斯汀闖進看似不起眼的練團室後，才得知就連金鐘影后高慧君與妹妹高蕾雅都是從這個車庫改建成的練團室發跡，賈斯汀忍不住高歌一曲，說：「連唱卡拉OK都有知名樂團幫我伴奏，這趟旅程未免也太魔幻！」

賈斯汀此行還看到鄒族朋友們經營的茶園和碳火手烘咖啡、體驗鄒族風味餐、嘗試親手砍竹筍，並走進古道探訪鄒族最大的獵場，驚見日治時期的開採林木的鐵路軌道，當地長老告訴他，當年日本人大量砍伐阿里山的珍貴林木，傳統獵場也因此受到破壞；部落領袖意識到唯有受教育才能讓族群茁壯強大起來，便藉機要求日本政府送鄒族孩子赴日讀書，做為筏木的彌補和交換條件，因為這樣培養出不少優秀的老師、醫生和警察，因此當年鄒族人的教育程度非常高。如今世居阿里山的鄒族人更是時時心繫保護山林與環境資源，例如近年為了拯救河川生態，防止電魚、毒魚等不法行徑，設置「山地義警」，24小時巡邏護溪，對於生態的維護讓賈斯汀歎為觀止。

賈斯汀回想與原住民結緣的過程，表示當時在台灣念大學1年多，卻不知道原住民的存在，直到在《空中英語教室》打工，認識許多原住民同事，受邀至烏來山上參加同事的慶生會後，「整個迷上原住民文化！」還因學校警衛和阿美族結緣，後來他被取了一個阿美族族名「嘎造」，當別人問及這個名字有何涵意，賈斯汀迅速用台語笑答：「其實這是阿美族的『菜市場名』。」但他也說明「嘎造」在阿美族語中有「瞭望台」之意，格外符合他高個子的形象。

以西方臉孔走進原住民部落，是否有些「特別待遇」？賈斯汀表示，一開始到泰雅族部落時，大家都感到好奇，「有小朋友一直來跟我玩，並且說Hello！」後來跟著認識的哥哥帶他回到台東長濱僅那鹿角的阿美族部落，「跟我不熟的人把我當觀光客，叫我老外、外國人，也有人叫我『巴扎尬』（玉米）。」他後來知道因為台灣進口很多美國玉米，所以有人這樣稱呼他，「但他們現在都叫我族名：『嘎造，你回來了！』就像是家人！」

如今賈斯汀已經徹底融入原住民生活圈，感動說：「大學時去台東，族人知道我還是學生沒賺什麼錢，他們都會無微不至照顧我的食衣住行，過年還會給我紅包。」更有部落的大哥把他當兒子看待，有客人來訪時提及賈斯汀是外國人，大哥立刻跳出來捍衛說：「不准說他是外國人，他是我們『Amis』！」讓賈斯汀在台灣深刻感受到有家的美好。《賈斯汀和他的部落好朋友》每周六晚間10點在亞洲旅遊台播出。