民進黨台北市長候選人陳時中今出席2022台灣藝術博覽會前，被問到日前提出「月經平權」議題，遭無黨籍台北市長候選人黃珊珊酸「終於跟上時代」，陳時中表示，月經平權、男女平權都是一個時代的的議題，本來都要跟上來。現在台北市政府做的是國中的補助，自己提出希望向下延伸到國小、向上到高中，「男性候選人就知道需要延伸，女性候選人難道不知道嗎？」

被問到到黃珊珊、蔣萬安辯論的議題，陳時中表示，就像記者會，任何問題自己也都能夠跟大家回答，這跟辯論情況差不多。

他說，「我每天都要這樣跟大家因應幾場會議，大家可以知道、記者也可以知道，我對於這辯論是不怯戰的」，每一個人在選舉的時候有自己的步驟，自己就是照著步驟走，不隨之起舞。

對於黃珊珊拜票被質疑有違「行政中立」等爭議；陳時中強調，這類活動裡，當然希望市府高層要秉公處理，「至於在基層，他們其實有很多為難之處，我們不想為難基層的人，呼籲市府在訂規則時可以更清楚，讓基層可以依循」。