富邦悍將年度最盛大音樂主題日「富邦證券G!POP流行音樂節」將在9月24、25日新莊開唱，今天再宣布「音樂頑童」庾澄慶將在25日賽後開唱，同時還將坐上評審台，為盛大舉辦的「悍將好聲音」擔任王牌評審。

「音樂頑童」庾澄慶出道至今發行了28張專輯，經典歌曲不勝枚舉，《情非得已》、《春泥》、《海嘯》等名曲前奏響起便能朗朗上口，今年更因為與總教練丘昌榮有張明星臉，引起球迷們不少討論，今年開幕戰就曾來到新莊與丘總上演「真假哈林」相見歡並為比賽開球。

當時受訪時庾澄慶被問到之後有沒有可能再來球場開唱，他笑著說：「如果贏球我就來，不要我來我都來。」並表示如果富邦贏越多他唱越多，這次他兌現承諾來到新莊開唱。

除了大咖藝人們演唱之外，備受家人們期待的「悍將好聲音」再度盛大登場，將由富邦球員們帶來動聽迷人的歌曲，這次特別邀請庾澄慶擔任王牌評審，與悍將神秘代表一同坐上評審台，為悍將們的歌聲帶來犀利評論。

富邦悍將與富邦證券合作，連續5年推出「富邦證券G!POP流行音樂節」，在新莊舉辦大型音樂盛典，「金曲歌后」孫淑媚、「文藝女王」萬芳與「饒舌鬼才」熊仔將在9月24日賽後進行演唱，9月25日則有「催淚歌姬」張若凡及「音樂頑童」庾澄慶登場。