中華職棒統一獅今年網羅了前大聯盟投手「吹哨者」費爾斯(Mike Fiers)，無奈他的體檢報告顯示有舊傷，在8月初確定與球隊分道揚鑣，1球未投就結束中職生涯，國內球迷無緣見識他的身手。而如今他很快找到了新工作，多明尼加聯盟的東方公牛隊7日宣佈與他簽約，目前37歲的費爾斯將延續棒球生涯。

Toros del Este contratan al abridor Mike Fiershttps://t.co/ri8pxByaLP — Toros Del Este (@TorosdelEste) September 7, 2022

費爾斯曾是揭穿太空人隊偷暗號的人，因這起事件他知名度升高，已不在大聯盟的他今年7月中抵達台灣，並在月底隨統一獅進行訓練，沒想到8月因體檢未過無法續留球隊，相當可惜，但日前他找到新去處，多明尼加聯盟東方公牛隊在推特發文，表示簽下了費爾斯，球隊總管相信他能為球隊帶來穩定戰力。

費爾斯2011年於釀酒人展開大聯盟生涯，接著轉投太空人、老虎、運動家，離開聯盟短暫加入墨西哥尤卡坦獅子隊。他大聯盟生涯共獲得75勝64敗，累積995次三振，自責分率4.07，而在2019年他做了一件驚天動地的事，向外界爆料前東家太空人的作弊內幕，讓後者遭到嚴厲懲處，因此有了吹哨者的外號。