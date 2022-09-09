為扎根太空科技教育，國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由全國12歲到15歲學子組隊報名參賽，比賽最後由南投國小「大樹公1隊」奪下冠軍，除了獲得新台幣3萬元獎金，也將在11月代表我國競逐亞太冠軍賽。

國研院表示，比賽於7月份在北、中、南三區勝出的各5支隊伍與地主牡丹國中，8月16日至18日於屏東縣牡丹鄉旭海村進行決賽。獲得冠軍的南投國小「大樹公1隊」，11月將代表台灣參加日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）宇宙教育中心透過亞太區域太空組織論壇（APRSAF）主辦的國際總決賽。

國研院指出，JAXA的宇宙教育中心歷年皆透過APRSAF舉辦國際水火箭競賽，今年由APRSAF成員國越南主辦。太空中心去年帶領學子線上觀摩，今年首度舉辦國內選拔賽。

在比賽內容方面，國研院提到，選手們必須使用1500毫升以內的寶特瓶，自行設計頭錐、尾翼，並透過調整瓶身重心、噴嘴加工等方式，將加壓後的水火箭射到80公尺外的靶心。參賽者除了比水火箭射準占總分60％之外，還要以5分鐘英語短講介紹自己的團隊或介紹台灣，占總分40％。

決賽冠軍隊伍為射準決賽距離靶心1.95公尺的南投國小「大樹公1隊」，隊長為即將升國一的洪暘陞。他表示，隊員們覺得發射的角度至關重要，經過多次測試，最後調整出最適合的尾翼造型與大小，而採用圓形鼻錐，則是耐撞考量。

國研院太空中心副主任朱崇惠在頒獎典禮致詞時表示，短期科研火箭發射場落腳屏東縣牡丹鄉旭海村，水火箭比賽科普活動亦擇定於旭海舉辦，除了展現太空中心對科普教育及人才培育的重視，也希望藉此活動促進在地觀光，達到雙贏局面。

屏東縣政府教育處處長江國樑指出，旭海位於台灣東南角，發射科研火箭地理位置得天獨厚，很感謝太空中心也選擇在旭海舉辦全國水火箭比賽。他期許能藉著這項比賽，培養年輕一輩對太空科技的好奇與熱情，積極學習太空新知，未來甚至能成為太空科技的生力軍。