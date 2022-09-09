苗栗縣頭份市中華路頭份國小側門前一條自來水主幹管，9日上午發生爆裂，形成一個約3公尺寬的坑洞。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市中華路頭份國小側門前一條自來水主幹管，9日上午發生爆裂，大量清水湧入旁邊藥妝店。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市中華路頭份國小側門前一條自來水主幹管，9日上午發生爆裂，形成一個寬約3米的坑洞。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市中華路頭份國小側門前，9日上午發生一條1千公釐的自來水主幹管突然爆裂，造成頭份市、竹南鎮及後龍鎮部分地區約8萬2千戶民宅停水，頭份市長羅雪珠等據報趕赴現場關切，自來水公司第3區管理處獲報立即派員搶修，因是主幹管爆裂，需1天時間修復，預計要到9日深夜24時左右才可以修復。

9日上午發生爆裂的自來水輸水主幹管，是承接來自頭份市東興淨水場的水源，負責供輸頭份市、竹南鎮及後龍鎮北區部分里等區域的民生用水，主幹管口徑為1000mm的無鋼襯預力混凝土管，於1987年埋設，主幹管停供後將影響頭份市、竹南鎮及後龍鎮大山里、東明里、埔頂里、灣寶里、外埔里、海寶里，共約8萬2千戶用水。

據悉，9日爆管的現場，在清晨4時就有民眾發生小規模爆裂，並有自來水從地面洩露出來，民眾報警後，轄區頭份警分局立即通報管自來水公司第3區管理處，但未見人員前往處理，至上午9時49分，原先爆裂處突然擴大造成約3公尺的爆裂坑，大量乾淨的自來水噴湧而出，大量泥水流進旁邊的賣場、藥妝店，員工一時措手不及阻擋水流入店，幸好產品貨架有墊高，才未汙損店內貨品，據附近居民指出，這是該條主幹管第2次爆裂了。

主幹管大爆裂後，頭份市長羅雪珠、縣議員徐功凡及當地自強里長陳景明都趕赴現場關切，自來水公司第3區處切斷供水，並派員到場搶修，由於爆裂的屬主幹管，修復需較多時間，預計修復時間為9日深夜24時。