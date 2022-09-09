新冠疫情席捲全球超過2年，不少民眾超想出國玩，因此很期待邊境管制鬆綁，前台大醫林氏璧表示，他認為從現在起就可以把入境「3＋4」的規定，開放為「0＋7」了，因為BA.5已經在台灣境內成為主流病毒株，現在來擋境外已沒意義。

林氏璧今（9日）在臉書上發文表示，許多民眾想出國旅遊，因此特別關注邊境何時可從「3＋4」開放為「0＋7」，而他個人是認為現在就可以了。因為台灣自5月以來，本土確診數就遠大於境外移入的案例數，就算有新的病毒株BA.5流行，但現在該病毒株也在國內流行，所以現在去阻擋境外已經沒什麼意義了，而且現在的制度也開放入境當天可由家人接機，當時要被傳染的話，早就被傳染了，還隔離什麼呢？

林氏璧指出，歐美國家已經大解放，亞洲國家的管制，就屬台灣和日本最嚴格，而日本已經稍微放寬，但仍形同鎖國不太讓外國人進去，但即便如此，日本境內仍舊爆發了嚴重的BA.5疫情，這意味著，在Omicron病毒株傳染力如此高、潛伏期又很短的情況下，邊境管制的效果非常有限，因此台灣現在所實施的「3+4」政策既無法讓疫情降溫，也享受不到開放的好處。

林氏璧坦言，台灣已經錯過了最應該要開放的一個夏天，應該要趁著疫苗剛打完、本土大規模感染剛發生的時候開放，因為這樣多數人都有抗體，就算染疫也只會是輕症而已，但現在大家的抗體都掉下來了，也開始計較能否打到BA.5的雙價疫苗。

林氏璧也說，最後的入境管制政策肯定就是「0＋7」，只要透過好好的宣導，外國人有症狀就快篩就好，並透過管制入境人數上限，避免大批僑胞回國，使得境外移入的病例數暴增。另外，邊境管制的目的是為了延緩病毒進入的時間。當新變種出現，就要爭取時間為國人打疫苗、研究現有的藥品疫苗是否有效、做好足夠等整備動作。

林氏璧表示，昨天衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎也說，他認為可以解除「3+4」因為現在台灣是以本土疫情為主，並不是境外的疫情，入境檢疫可以不用那麼嚴格。