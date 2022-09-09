貪玩也要看場合！一名加油站店員在臉書發出一段監視器影片，只見畫面中一位阿公疑似載著孫子到加油站加油，加到一半時後座的小男孩竟偷跑下車把油槍拔出來，嚇得店員趕緊上前制止，而駕駛也驚覺不對勁，氣得下車巴頭狂罵。貼文曝光後，網友們留言怒噴「真的很危險…還好沒爆炸」。

一名小男孩偷跑下車，貪玩拔出油槍，汽油瞬間狂洩而出。(翻攝臉書爆廢公社)

一名加油站店員在臉書社團「爆廢公社」發文痛批「做了半年什麼人沒遇過，這次是第一次...噴了我整雙鞋，如果爆炸的話算誰的？」並附上一段監視器影片，只見畫面中一台轎車停在加油島，而油槍插在加油孔上，怎料後座一名小男孩竟偷跑下車，貪玩拔出油槍，汽油瞬間狂洩而出。

店員發現後立馬衝上前制止，而駕駛也驚覺不對勁下車查看，駕駛疑似為小男孩的阿公，氣得怒巴頭狂罵，小男孩才趕緊把油槍丟掉跑回後座。

加油站店員痛批「如果爆炸的話算誰的？」。(翻攝臉書爆廢公社)

影片曝光後便引發議論，網友們紛紛留言怒噴「真的很危險…還好沒爆炸」、「這個真的會被小孩氣死，拖回家打」、「同情阿公，家中小孩這麼皮，這長輩也超累的，都一把年紀了」、「這個力道果然是親生的孫子」、「白目係嬰啊」、「這小孩真的是很皮的那種」、「爆炸剛好解決有問題的人」、「差點變成熟大人」、「後座安全鎖的設計果然有其目的」。