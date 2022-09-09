台北市長藍綠白參選人蔣萬安、陳時中、黃珊珊及市長柯文哲，四人今天在羽球公益賽開幕活動首碰頭，蔣、陳、黃一起比讚留下合照，不過陳時中最晚抵達卻提前離場。蔣萬安意有所指表示，自己可以1打10，向陳時中、黃珊珊宣戰意味濃厚。

第8屆「羽您有約」羽球公益賽開幕儀式今天舉行，由蔣萬安率先到場，他透露小時候有打羽球，媒體詢問黃珊珊、陳時中PK誰，蔣笑稱他可以跟任何人PK。至於可以1打2嗎？蔣萬安說，「我很多都可以1打10」。隨後柯文哲、黃珊珊陸續抵達。

三名台北市長參選人座位安排在隔壁，蔣萬安與黃珊珊中間隔著陳時中的座位，遲到近20分鐘的陳時中入座後便與黃珊珊聊天，蔣萬安則未與另外兩人特別互動，但由於陳時中、黃珊珊聊天時引起媒體搶拍，三人注意到媒體後，看向鏡頭一起比讚合照。

陳時中雖然穿新鞋出席活動，不過到了做熱身操環節，卻與民眾擊掌後提前離去，柯文哲、黃珊珊、蔣萬安做熱身操並完成開球儀式，活動落幕後，民眾爭相與蔣萬安、黃珊珊合照，兩人也藉此向選民搏感情。

蔣萬安致詞指出，北市需要專業與球場，我們有一流的選手，卻被人稱只有三流的場地，希望未來硬體建置上改善，今年他去看台北羽球公開賽，希望未來有鷹眼設備，在四強與決賽都能精準判斷，為選手在賽場表現給予最大支持。

黃珊珊也說，北市是羽球很重要基地，自己的小孩也打羽毛球，北市每個羽球場館都爆滿，因此她在市府也跟市長建議，已經找了兩塊地正在評估專業羽球館，幫每個行政區增設運動中心，讓所有場館專業化，「讓台北的選手不用到左營訓練。」

陳時中在致詞提到，選舉或今天的比賽都是競賽，競賽就是要公平，把自己想要表現的表現好，羽球是非常夯的運動，衛福部推廣身體健康，自己也努力把腰圍減到90公分以下，羽球是前度非常高的運動，他也要為全民健康一起努力。

柯文哲說，未來不論是誰當市長，相信這個活動都會越辦越大，會成為台北市最重要的運動項目，要讓學生養成終身運動習慣，打造一個全民的健康城市。