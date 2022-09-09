伊莉莎白二世（Elizabeth Alexandra Mary）傳奇一生，讓我們一起回顧她的公主時期。

在這張 1927 年的檔案照片中，伊麗莎白公主（左）與她的堂兄被帶到溫莎城堡。（美聯社）

在這張 1930 年 5 月 29 日的資料照片中，當時 4 歲的英國公主伊麗莎白在參加皇家錦標賽的開幕式表演後離開倫敦奧林匹亞車站時，緊握著祖母瑪麗王后的手。（美聯社）

在這張 1933 年 5 月 30 日的檔案照片中，英國伊麗莎白公主在抵達倫敦奧林匹亞時正在調整她的襪子。（美聯社）

1933年6月3日，在倫敦舉行了紀念喬治五世國王68歲生日儀式後，英國瑪麗王后（左）與伊麗莎白公主和伊麗莎白女王（右）一起乘坐馬車。（美聯社）

1935 年 4 月，伊麗莎白公主與騎馬大師溫莎大公園騎馬，如同許多皇室成員一樣。（美聯社）

在這張 1935 年 11 月 6 日的檔案照片中，英國 9 歲的伊麗莎白公主出席婚禮後擺姿勢。（美聯社）

1936 年 2 月 26 日，伊麗莎白公主帶著她的寵物犬在倫敦海德公園散步，眾所周知，伊麗莎白喜歡柯基犬，（美聯社）

在這張1939 年4月21日的檔案照片中，英國伊麗莎白公主在她 13 歲生日於溫莎公園擺拍照。（美聯餓）

1940年10月13 日的檔案照片中，英國的伊麗莎白公主（右）和瑪格麗特公主在倫敦進行了他們的第一次無線電廣播。（美聯社）

1945年4月，英國伊麗莎白公主在完成駕駛指導課程後，坐在救護車的駕駛座上， 二戰期間，年輕的伊麗莎白公主短暫地被稱為No. 230873，輔助運輸服務部，她的父母允許她為戰爭努力做一些事情，她熱情學會了如何駕駛和救護車和卡車。 她在幾個月內晉升為榮譽初級指揮官。（美聯社）

1947年，英國的伊麗莎白公主和她的未婚夫中尉：後來的菲利普親王抵達喀裡多尼亞酒店參加晚宴。（美聯社）

1948 年 12 月 15 日的檔案照片中，英國的伊麗莎白公主，在白金漢宮抱著她的兒子查爾斯王子。（美聯社）

1948年12月，英國伊麗莎白公主與她的長子查爾斯王子在倫敦受洗後在白金漢宮合影。（美聯社）

1950年3月2 日的檔案照片中，伊麗莎白公主與英國前首相丘吉爾握手（美聯社）