圖輯》登基70戴 英國女王經典畫面一次看：公主時期 13:272022/09/09 中時新聞網 張威翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1942 年 4 月 7 日 16 歲的伊麗莎白公主在第二次世界大戰期間，攝於某處的資料照。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊莉莎白二世（Elizabeth Alexandra Mary）傳奇一生，讓我們一起回顧她的公主時期。 在這張 1927 年的檔案照片中，伊麗莎白公主（左）與她的堂兄被帶到溫莎城堡。（美聯社） 在這張 1930 年 5 月 29 日的資料照片中，當時 4 歲的英國公主伊麗莎白在參加皇家錦標賽的開幕式表演後離開倫敦奧林匹亞車站時，緊握著祖母瑪麗王后的手。（美聯社） 在這張 1933 年 5 月 30 日的檔案照片中，英國伊麗莎白公主在抵達倫敦奧林匹亞時正在調整她的襪子。（美聯社） 1933年6月3日，在倫敦舉行了紀念喬治五世國王68歲生日儀式後，英國瑪麗王后（左）與伊麗莎白公主和伊麗莎白女王（右）一起乘坐馬車。（美聯社） 1935 年 4 月，伊麗莎白公主與騎馬大師溫莎大公園騎馬，如同許多皇室成員一樣。（美聯社） 在這張 1935 年 11 月 6 日的檔案照片中，英國 9 歲的伊麗莎白公主出席婚禮後擺姿勢。（美聯社） 1936 年 2 月 26 日，伊麗莎白公主帶著她的寵物犬在倫敦海德公園散步，眾所周知，伊麗莎白喜歡柯基犬，（美聯社） 在這張1939 年4月21日的檔案照片中，英國伊麗莎白公主在她 13 歲生日於溫莎公園擺拍照。（美聯餓） 1940年10月13 日的檔案照片中，英國的伊麗莎白公主（右）和瑪格麗特公主在倫敦進行了他們的第一次無線電廣播。（美聯社） 1945年4月，英國伊麗莎白公主在完成駕駛指導課程後，坐在救護車的駕駛座上， 二戰期間，年輕的伊麗莎白公主短暫地被稱為No. 230873，輔助運輸服務部，她的父母允許她為戰爭努力做一些事情，她熱情學會了如何駕駛和救護車和卡車。 她在幾個月內晉升為榮譽初級指揮官。（美聯社） 1947年，英國的伊麗莎白公主和她的未婚夫中尉：後來的菲利普親王抵達喀裡多尼亞酒店參加晚宴。（美聯社） 1948 年 12 月 15 日的檔案照片中，英國的伊麗莎白公主，在白金漢宮抱著她的兒子查爾斯王子。（美聯社） 1948年12月，英國伊麗莎白公主與她的長子查爾斯王子在倫敦受洗後在白金漢宮合影。（美聯社） 1950年3月2 日的檔案照片中，伊麗莎白公主與英國前首相丘吉爾握手（美聯社） 1950 年9 月17日，伊麗莎白公主抱著她一個月大的女兒安妮公主揮手致意。（美聯社） 二戰時曾參軍！美國防部長悼英女王：首位服役的王室女性 影》冥冥中巧合？女王辭世前 白金漢宮出現2道彩虹 女王在位70年創紀錄 英要換新現金、郵票到旗幟 工程太驚人 #英國 #女王 #伊麗莎白 #過世 #Queen Elizabeth II 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英女王辭世 趙少康感嘆「一個世代的結束」 憶這件事 09:342022/09/09 政治 影》女王最後公開照曝光 拄著拐杖站立 手上有大片瘀青 04:242022/09/09 國際 足球》英國女王辭世 英超官方及20支俱樂部進行哀悼 08:042022/09/09 體育 查爾斯繼任英國國王 向已逝女王致敬：最悲傷的時刻 02:232022/09/09 國際 40年前暴風雨中訪美 女王：把英國陰雨傳統帶到加州 06:352022/09/09 國際 伊麗莎白二世辭世！白金漢宮、溫莎堡降半旗哀悼 王室官網致敬女王 03:222022/09/09 國際 英國女王伊麗莎白二世辭世 享耆壽96歲 在位70年創最長紀錄 01:422022/09/09 國際 艾爾頓強與英國皇室交情深厚 曾目睹女王教訓姪子 12:452022/09/09 娛樂 女王繼承巨額財產 王室揮霍拖累 身家縮水成這數字 05:292022/09/09 國際 英國女王駕崩 《王冠》劇組痛心哀悼緊急停止拍攝 09:092022/09/09 娛樂 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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