民進黨台北市長候選人陳時中今出席2022台灣藝術博覽會前，被問到競選總部推出的「社群整合大平台」時，陳時中當下一臉疑惑「社群整合大平台？我倒不知道正確指的是什麼？」一陣尷尬，一旁的發言人莊瑞雄趕緊跳出來，「這個我來補充」，這是要拉抬小雞市議員候選人氣勢的一個整合平台。

陳時中昨日臉書推出「阿中傳送門」指稱，「我將所有資訊整合在 ＃Portaly傳送門，讓朋友們能隨時回顧瀏覽這些精采片段，同時介紹台北隊伍中優秀的小隊長們給大家認識。請踴躍分享，與我一起打拼」。

不過陳時中今被媒體問到這個大平台時，一臉疑惑，莊瑞雄立即救援回應說，每次選舉操強母雞，可以把各個議員候選人都能加入互相拉抬，各縣市都會合作。

被問到國民黨台北市長候選人蔣萬安最近搶攻宗教票；陳時中認為，候選人盡力拉票是應該做的，不要言過其實就好。

莊瑞雄則表示，蔣萬安提出的這些政策，跟阿中最大不同是，阿中提完後會不斷論述，表達貫徹決心，反觀蔣萬安提出來就跑掉，如公車預約政策，就不敢再講下去。

莊說，他們期待候選人提出後，能夠很負責任，連修法都能是一項政策，就如照護比與醫護比，當立委很基本常識，長照長期照護跟醫療體系裡面迅速復原，功能完全不同，提出政策的人至少要先讀完讀熟，真正了解，不是作文比賽，講完就跑。