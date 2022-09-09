衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣9日新增1080例COVID-19本土確診案例，分別為505位男性、575女性，年齡分布在0歲至93歲，12歲以下180位、65歲以上103位，確診者集中在18至64歲青壯年為主，約占67％。衛生局表示，中秋連假期間，竹縣13鄉鎮市衛生所及社區接種站開設疫苗接種服務，9日接種情形踴躍，呼籲尚未完整接種疫苗民眾，儘速接種疫苗。

新增1080分布在竹北市471例、竹東鎮158例、湖口鄉130例、新豐鄉86例、新埔鎮66例、關西鎮54例、芎林鄉45例、橫山鄉16例、寶山鄉27例、北埔鄉6例、峨眉鄉8例、尖石鄉9例、五峰鄉4例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1399人、居家照護列管人數4169人，統計至9月08日，竹縣累計確診人數14萬8904人。

衛生局表示，因應邊境逐步開放及COVID-19新型變異株，新竹縣13鄉鎮市衛生所在中秋連假期間9月9日及9月11日2天，開設嬰幼兒、兒童及成人各類疫苗接種服務，並由新仁醫院醫護團隊9日在竹北市中興里集會所，開設兒童與嬰幼兒疫苗接種專案。衛生局也提供下周各鄉鎮市衛生所各廠牌、劑次疫苗接種訊息，呼籲尚未完整接種疫苗民眾，儘速接種疫苗。

衛生局指出，近期國內腹瀉疫情緩升，加以中秋節連續假期即將到來，提醒民眾與親友烤肉、聚餐時，應注意飲食安全，避免生食生飲，生熟食應分開處理，食材澈底烤熟或煮熟後再食用，並落實正確勤洗手、有症狀戴口罩及生病在家休息等，以降低腸道傳染病感染或傳播的風險。

衛生局提醒，國內兒童確診個案中因多數人未施打疫苗，導致併發MIS-C（孩童多系統炎症徵候群）機率高，兒童只要接種至少1劑疫苗，可降低MIS-C發生率達90％以上，呼籲家長盡快帶著孩子接種疫苗，以提升保護力。另外，民眾可透過接種單位提供的QR code，掃描加入TaiwanV-Watch疫苗接種-健康回報，協助關注子女接種狀況，提升對COVID-19疫苗安全性監測、關懷照護及因應效率。

另外，新竹縣縣51家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所，持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，歡迎民眾就近預約接種。