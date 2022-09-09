今(9)日是國民體育日，民進黨新北市長參選人林佳龍今早前往觀音山登山健行，他不僅再次重申設立運動局的主張，也再度猛攻新北市長侯友宜志在2024，更稱都是因為他讓媒體都問有關2024的問題，搞得自己有點錯亂，酸侯友宜「食碗內看碗外」，呼籲新北市民「成全侯友宜，票投林佳龍」，自己新北市長會好好做滿4年，讓侯友宜專心備戰2024。

林佳龍除了重申自己當選後會設立運動局，來推廣國民體育、競賽以及各種相關產業外，也強調會將新北市的人均社會福利預算拉平至其他五都的水準，並再說明與老人相關的福利政策，分別是第一項65歲以上的長輩免費裝假牙，第二項是老人愛心卡增加點數並擴展使用範圍，第三項增加重陽敬老禮金，從現行的1500元漲至1600元，並希望能朝2000元努力。

另外林佳龍也持續猛攻侯友宜是否競選2024年總統大選的議題，他說，侯市長志在2024的態度已經很明朗，坐這山望那山，心不在新北市，「大家都在問我2024的事情，搞得我也跟著有一點錯亂」。

針對侯友宜8日出席長照後援會時，現場有支持者稱「2年後還會幫侯加油」，林佳龍批侯友宜將「新北市長選舉當作選總統的踏板」，不僅閃躲質疑，更不像硬漢一般有所承擔。

他表示，當年韓國瑜當選高雄市長時，從就市長職日開始到他去登記參選國民黨總統的初選登記，總共只有165天，「這樣會專心市政嗎？」、「這樣會行政中立嗎？」；林佳龍呼籲侯友宜不要「食碗內看碗外」、「雙跤踏雙船」，若真的志在2024，自己也會請新北市民「成全侯友宜，票投林佳龍」。

有媒體提到，總統蔡英文五度來替林佳龍輔選站台、副總統賴清德也即將在15日貢獻首發輔選，是否有全黨集中火力替林佳龍拉抬選情以及牽制侯友宜的意味；林佳龍則說，新北市是有400萬人口的全台第一大城市，市府也17年沒有政黨輪替，所以普遍大家都有「換人換黨做看看」，總統蔡英文人生第一場參加的大選，就是2010的新北市長，賴清德是萬里人，他們當然希望新北更好。

他指出，所以蔡總統、賴副總統他們來輔選，除了展現民進黨團結，也向人民報告我們的政策及政績，希望讓新北市更好。

至於有媒體引述匿名的民進黨議員的說法，批林佳龍在選舉時亂槍打侯沒有甚麼效果，更稱不夠接地氣、走基層；對此林佳龍則說，綠營的小雞都在這裡，這隻母雞有沒有力量，有沒有溫暖，小雞最清楚，所以用這種匿名的方式，也無從回應。

他說，總之民進黨這次真的大團結，母雞小雞大家相互拉抬，士氣很高，氣勢也越來越好，有信心在投票日會出現交叉，會逆轉勝。