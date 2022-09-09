英國女王伊麗莎白二世今天辭世，享耆壽96歲，王位由她73歲的兒子查爾斯繼承，頭銜為查爾斯三世。他待位超過70年，如今終於繼位，創下英國史上待位最久王儲的紀錄。

路透社報導，查爾斯三世（Charles III）的角色可謂任重道遠。伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）廣受愛戴，但她身後的王室近年名聲蒙塵、關係緊繃，例如外界對白金漢宮（Buckingham Palace）官員存在種族主義的指控，始終揮之不去。

英國王室歷史長達千年，查爾斯三世是歷來繼位年紀最大的君主。即使輿論對他的第2任妻子卡蜜拉（Camilla）評價不一，卡蜜拉仍將陪伴他面對這些挑戰。

在批評者眼中，英國新王軟弱、自負、喜歡插手管事，缺乏擔起君主大位的能力。

他曾因為對植物說話、執著於建築和環境而遭人嘲笑，世人也忘不了他與已故黛安娜王妃（Princess Diana）失敗的第一段婚姻。

支持者則認為，外界曲解了他的好表現，也誤解了他，他在氣候變遷等領域一直富有遠見。

他們還說，查爾斯三世體貼並關心所有族群和行業的英國人民，他的「英國王子信託」（Prince's Trust）慈善機構成立近50年來，幫助了上百萬失業和弱勢的年輕族群。

查爾斯曾在電視紀錄片中說：「問題在於這是一個不討好的情況。如果什麼都不做…他們會抱怨。如果嘗試去做且埋頭苦幹，做些幫助別人的事，他們一樣會抱怨。」

查爾斯一生都處於一個邁向現代化的君主政體，這個政體試圖在快速變遷且更主張平等的社會中找到定位，同時又要維持王室獨特的傳統。

這種兩難可以從他兩個兒子威廉（William）和哈利（Harry）的生活窺見一斑。

40歲的威廉在查爾斯繼位新王之後成了王儲，他一向肩負王室傳統職責，從事慈善工作，也經常穿上軍裝出席活動。

37歲的哈利目前則與妻子梅根（Meghan）和孩子住在美國洛杉磯郊區，展開更傾向好萊塢而非白金漢宮的新生涯。

一度手足情深的兩兄弟，如今幾乎互不搭理。

查爾斯三世1948年11月14日誕生於白金漢宮，全名為查爾斯．菲立普．亞瑟．喬治（Charles Philip Arthur George），他生來就為繼承王位做準備。

伊麗莎白二世於1952年成為女王，時年3歲的查爾斯也成了王儲，他所接受的教養方式與過去的王儲大相逕庭。

先前的王儲是由私人教師指導，但查爾斯是在西倫敦（West London）的希爾豪斯學校（Hill House school）就學，再到伯克郡（Berkshire）契姆小學（Cheam School）寄宿。

接著，查爾斯被送到嚴格的蘇格蘭高登斯頓（Gordonstoun）寄宿學校，他曾形容那段時光有如地獄，因為他當時遭到霸凌，非常孤獨。

隨後他再度打破傳統，成了劍橋（Cambridge）三一學院（Trinity College）學生，研讀考古學、物理和社會人類學，但後來改修歷史。

1969年，他在就學期間正式成為威爾斯親王（Prince of Wales），傳統上，這個頭銜都由王位繼承人所有。

他年輕時塑造了一個既瀟灑又熱愛運動的王子形象，他喜歡滑雪、衝浪和潛水。他熱衷於馬球，也曾數度以騎師身分參加比賽。

對許多英國人和世界各地的人來說，一談到查爾斯，就免不了想起他與黛安娜王妃的婚姻，以及他與摯愛卡蜜拉的婚外情。

1981年，他與象徵完美新娘的黛安娜在全球關注下成婚。起初看來萬事大吉，但其實這樁婚姻背後出了問題。兩人於1992年分居，黛安娜把這件事怪罪於卡蜜拉，在電視訪問中說出令人難忘的一句話：「這樁婚姻是3人行。」

查爾斯說，在這樁婚姻無可挽回地破裂之前，他一直很忠誠。兩人最終在1996年離婚。

黛安娜王妃1997年逝於巴黎的一場車禍之後，媒體大肆抨擊查爾斯和卡蜜拉，查爾斯的聲望驟跌。

此後數十年來，他的地位雖有所提升，但始終不如伊麗莎白二世。2005年，他終於迎娶卡蜜拉，卡蜜拉成了大眾關注焦點，她的隨和風格也贏得讚賞和認可。

不過，黛安娜王妃的陰影未散，她生前的生活一直令大眾癡迷，近年出現數部關於她的影視作品和音樂劇。影音串流平台Netflix的熱門影集「王冠」（The Crown）甚至直接以她與查爾斯的關係做為劇情主軸。

英國小報喜歡鑽研查爾斯與其他人的關係，因此他對待媒體的態度經常不耐煩，就一點也不足為奇，他也毫不掩飾對狗仔的蔑視。

他曾在1994年說：「我真的不太擅長扮演一隻表演的猴子。我想我是個很注重隱私的人。我沒準備要在他們希望我表演的時候照辦。」

查爾斯推廣有機食品，還說他栽種植物時，會對植物說話、與樹握手，因此有些媒體稱他是個寧願務農也不想當王子的怪人。

他對建築的坦率觀點給自己招來批評，他曾說，國家美術館（National Gallery）的現代主義擴建計畫是一個「癰腫」；他對替代藥物的擁護，也讓他遭人指責「江湖郎中」。

傳記作家鮑爾（Tom Bower）說，查爾斯致力於環境議題，但很固執，無法接受批評。鮑爾表示：「他很有動力，也無疑想要把事情做好，但他不理解自己很多行為的後果會導致很多麻煩。」

與查爾斯親近的人形容，他很親切、很認真工作。不管是敵是友，都說他忠於職責，經常處理文件到深夜。威廉曾說，查爾斯永遠忙個不停，他記得兒時，查爾斯文件一多起來，身為兒子的他都無法靠近向父親道晚安。

卡蜜拉表示，查爾斯待位多年，卻很少思及王位，也不常談到成為國王一事，「這只是終有一天會發生的事」。

查爾斯自己則曾在2010年說：「很遺憾地，（繼位）是因為母親逝世，再怎麼說也不太好，所以最好不要想太多。」