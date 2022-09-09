衛福部昨天發出公文，自9月15日起僅限65歲以上等高風險民眾使用公費清冠一號，不符合條件的確診者得自費購買，遭中醫界批評「雨天收傘」。衛福部今天上午緊急召開會議，決定增列3項公費條件，待實施2周後再做討論及調整。

衛福部8日公告，9月15日起，公費清冠一號僅限確診後高風險族群使用，條件包含：65歲以上長者，以及12到64歲且BMI≧30、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者。

中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚怒批，官署竟在中秋節前夕，且適逢BA.5疫情即將爆發之際，突襲性地公告新的公費清冠一號適用範圍，且適用範圍幾乎和西醫抗病毒藥物一樣，由於兩者不能並用，等於是剝奪確診病人使用公費清冠一號的機會。

為平息反彈聲浪，衛福部今天上午緊急召開會議，決定增列3項公費條件：高熱不退（體溫39度以上持續2日）；咳嗽明顯，兼具喘症；咽痛嚴重，飲食困難。確診民眾如有任一中醫急迫病勢，即符合公費清冠一號條件，待實施2周後再根據情況調整，決定是否納入孕產婦及兒童及其他中醫病勢。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝說明，由於清冠一號過去沒有訂定明確的公費適用標準，該藥物主要用於預防輕症變成重症，因此當時思考和西醫的抗病毒口服藥一樣，但公布之後收到中醫的建議，於是今天上午開會，以中醫病勢判別，增加3項適用條件。

王必勝強調，並非政策急轉彎，該措施15日才要上路，在此之前收到中醫師反映意見，經過討論覺得合理就增列條件，讓民眾需要自費的情形少一點；預計2周後、9月29日會再和中醫師全聯會開會，評估這3項病勢條件是否合理、需要增減，也會將兒童和孕婦一併納入討論。