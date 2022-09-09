俄羅斯在2日對輸送到歐洲的天然氣管線「北溪1號」無限期斷氣後，外媒報導，俄國總統普丁周三（7日）表示，正在討論興建新的管線計畫，未來將經由蒙古向中國大陸運送天然氣，被外界視為俄羅斯天然氣「棄歐轉陸」的重要訊號。

路透報導，普丁在海參崴舉行的東方經濟論壇，與蒙古總理奧雲額爾登會談，他說，「我們正在討論連接兩國天然氣計畫，就是經由蒙古向中國大陸供應俄羅斯天然氣。」

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）多年前已研究興建「西伯利亞力量2號」管線，這條管線從伊爾庫次克地區經蒙古國進入大陸，計畫每年供氣量為500億立方公尺，但略低於俄羅斯向德國及其他國家供應天然氣的「北溪1號」管線。

分析人士指出，「西伯利亞力量2號」管線，將使俄羅斯對中國大陸出口天然氣翻倍，讓俄國天然氣在售價上更具競爭力。

綜合外媒報導，「西伯利亞力量2號」長達2600公里，預計2024年破土動工，約2030年投入使用。但業內人士認為，俄國迫切需要為其能源供應找尋市場，這項計畫可能會提前，而蒙古可望受惠於管道過境費，藉此提振遭受疫情重創的經濟。

目前中俄既有管線為「西伯利亞力量」（Power of Siberia）於2019年底啟用，至2021年俄羅斯出口大陸165億立方公尺天然氣。在俄羅斯入侵烏克蘭之前，普丁與大陸簽署一份供應天然氣30年的合約。