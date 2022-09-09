「美術系石膏修復成果展」在台師大美術系館地下1樓大素描教室展出31座羅浮宮複製雕像。(台師大提供／李侑珊台北傳真)

台灣師範大學30多年前從法國羅浮宮購入31尊翻模石膏像，成為美術系師生及全國大學術科考試的臨摹題材，但石膏像近年龜裂、發霉嚴重，在日本專家指導下，師生一同耗時兩年半完成修復，2日起已在美術系館地下１樓正式展出，讓師生與民眾一睹希臘羅馬時期藝術風貌。

台師大表示，為提供美術系師生學習素材，時任台師大美術系主任王秀雄於1987年爭取經費，自羅浮宮購入西方經典神話石膏像，且是擁有正式版權的唯一原件翻模複製雕像，包含維納斯、宙斯、勝利女神、阿波羅、摩西等西方經典鉅作。

然而，石膏像長期存放美術系館地下室，潮濕環境讓石膏龜裂、發霉。台師大指出，為此美術系和文化保存維護研究發展中心自2019年展開「美術系石膏群像修護計劃」，在校方支持下，邀請日本專家來台指導修復課程，訓練出一批助理，再以學生帶學生的方式，逐步修復各個石膏像，耗時2年6個月修復完畢，也讓師生與民眾一睹希臘羅馬時期藝術風貌。

台師大美術系名譽教授王秀雄說，慶幸當系主任時和法國羅浮宮接洽許久，以「學術價」購得引進，讓系上師生能利用這些珍貴教材，臨摹大師作品，學習素描、雕刻並完成更多作品，也成為許多美術系傑出校友創作的重要養分。

談到修復過程，文保中心主任張元鳳分享，這些石膏像存放在美術系館地下室，多年來受到潮濕影響，出現發霉、龜裂、承重的腳部逐漸空洞化，手指和腳趾是照著鐵絲塑形，鐵絲生鏽膨脹也毀損指部。其中最嚴重的一尊馬塞盧斯像，腳部被侵蝕出一個洞，內部掏空，像是罹患骨質疏鬆症般，相當危急。

張元鳳表示，師生團隊先為石膏像逐一建立保存維護方針後，依照表面強度判斷清潔用具，以毛刷、橡皮擦去除髒污，再透過化學藥品清潔長年累積、或滲入石膏內的霉斑、水漬，最後進行修補和全色。遇到疫情，修復過程遠比想像中困難，本來預計2年完成，最後花了2年半。不過，這是難得的機會，可以從實作中學習修復技術，更獲得許多寶貴經驗。