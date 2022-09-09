英國王儲查爾斯在英女王伊麗莎白二世去世後登上王位，預計在未來幾個星期，這將給英國民眾的日常生活帶來許多細微的變化。

新加坡《海峽時報》報導，英國錢幣和郵票上都有英國女王伊莉莎白二世的頭像，這些錢幣和郵票都需要更換設計。

一個較不易被察覺到的變化是英國國歌的歌詞。英國體育迷將需要把他們在比賽開始前高唱的「天佑女王」改為「天佑吾王」，這是1952年以來的首次。蘇格蘭和威爾士的體育迷在賽前則選唱其他歌曲。

在英國國歌中得唱「天佑女王」或「天佑吾王」取決於在位者是女王或國王，並未寫入法律。許多英聯邦國家也將英國國歌與另一首歌並列為國歌。

不過問題是，英國體育迷是否樂於做出這細微的改變，還是會繼續唱「天佑女王」，至少目前維持不變，以向深受他們愛戴的伊麗莎白二世女王致敬。

但這個答案很快就會揭曉，因為英格蘭男足將於9月23日在米蘭對陣義大利球隊。