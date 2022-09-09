為減少產生一次性垃圾，減輕環境負荷，環保署訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，要求所有行政機關最遲在今年12月31日後不得提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯，盼以此逐步帶動民間，但也有部分政府單位會議時乾脆不發便當。

據統計，去年一般廢棄物量達1044萬餘噸、平均每人每日一般廢棄物產生量達1.175公斤，雙雙創下有統計以來新高，垃圾減量問題迫在眉睫。

依該指引指出，一次用產品定義包括免洗餐具及包裝飲用水（含杯水、瓶裝水或飲料）、各類材質一次用飲料杯等。

據環保署統計，截至今年7月為止，全台8116個行政單位中僅有1047個已填報上路日期，顯示多數仍在觀望，環保署資源回收管理基金管理會組長連奕偉表示，指引明確提及，無論有無提報與否，最遲都要在今年12月31日前實施，為了方便民間企業跟上政府機關腳步，地方環保局處也調查轄內可提供環保餐具的店家在「一次用產品源頭減量宣導網」，目前共有600多家。

連奕偉坦言，部分如偏鄉等區域不易找到有提供環保餐具的店家，如果因為找不到可以配合的餐飲業者而無法執行減少使用一次用產品相關措施，或有其他須使用一次用產品之特殊情形時，該指引也要求應經過機關首長或其授權人員同意才能使用一次用產品，盼鼓勵政府機關帶頭做起。