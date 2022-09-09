英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於2022年9月8日病逝，引起全球震驚，而先前有一位自稱是時空旅人的網友，發布預言影片說，英國女王將在今年的10月初過世，雖然預言的時間與實際發生的日子差了將近1個月，但仍引起網友關注，不少人翻出該影片留言討論。而該網友還預言說，2023年英國大笨鐘會因為地震倒塌、2046年尼加拉瓜大瀑布會堵塞。

今年四月一名自稱是時空旅人的網友在TikTok上發影片預言，英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）將在2022年的10月4日過世，而白金漢宮宣布，英國女王伊麗莎白二世已於2022年9月8日病逝，享壽96歲，引起大批網友震驚，雖然時間與時空旅人的預言有些許出入，但已經非常靠近。

該預言影片中還提到，英國倫敦的大笨鐘將在2023年因為地震而倒塌；另外在2046年的時候，尼加拉瓜大瀑布則會出現巨大的堵塞，導致水位上升。

由於女王的死訊與影片中預言的時間很靠近，因此吸引了許多網友湧入該預言影片的下方留言討論。「一看到女王駕崩的消息，就立刻回來看影片」、「預言中提到的事情，還有一些沒發生，先把影片存起來」、「這太扯了！」但也有網友說，預言的時間差了快一個月，而且預言發布的時間，似乎有傳出女王身體不適，因此影片內容不值得相信。

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