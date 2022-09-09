王宣在球場上神情認真。（台視提供）

台視《綜藝3國智》主持人王少偉、風田與王宣，來到職籃台啤英熊隊的訓練地，由「台啤小鋼炮」蔣淯安擔任專任教師，傳授籃球祕技。哈孝遠身為球隊總經理也到場監督，他下令「要用最嚴格的標準對待」王少偉、風田及王宣，3人正面迎戰精實的課程，從籃球基本的球感訓練開始，最後再與台啤英熊的球員進行三對三鬥牛。

訓練開始前，蔣淯安分別出題考驗3位，不過都是簡單的送分題，例如老師的名字、今天來到哪支球隊學習，但風田卻連老師的名字都答不出來，一開場就先罰球場折返跑，此後更是被老師盯上，嚴格的訓練一番之後，汗流浹背全身濕透，風田氣喘吁吁的說：「怎麼這麼濕呀！滿身大汗。」

相較於對風田的魔鬼訓練，對於王宣則是有天差地遠的差別待遇，她當天身著一身綠色運動服，搭配同色系運動內衣，好身材擋不住。蔣淯安只看了王宣一眼，就搞笑表示：「答對了，我們球衣就是綠色。」王少偉錯愕表示：「問都不用問？她從早就穿綠色衣服到現在耶！」

王宣曾在《全明星運動會》第1季有亮眼成績，不只有甜美外型與傲人身材，在幾項投球訓練當中，都是準度最高的，讓王少偉和風田看的目瞪口呆。