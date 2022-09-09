歡慶中秋連假，KAKAO WEBTOON從昨（8日）晚間9點開始，至12日推出限時5日的「K 漫豐收賀中秋」活動，讓用戶烤肉賞月兼追漫。不僅精選中秋應景作品、加開免費話次，還有新作和回歸作一起在中秋節與用戶大團圓。為了讓中秋節追漫能盡興，更將大手筆送出日前傳出漲價消息的PS5。

特別精選4部「含兔」作品，包括《副本重置》、《召喚黑暗的少女》、《新手教學有夠難》、《兔子與黑豹的共生關係》，各加開10話免費閱讀話次，讓用戶不用抬頭，就有玉兔在中秋伴左右。還將有2部新作《皇宮裡的馬洛尼埃農場》、《半路殺出男主角》分別於9月9日與12日上線；2部回歸作《為了幫助你理解》、《成為我筆下男主角的妻子》將於9月10日和11日再度連載。

儲值活動當然也不能少，5天的活動期間內儲值指定金額以上，可再直接獲得最高15000免費金幣，且有儲值的用戶，皆可獲得PS5抽獎資格，KAKAO WEBTOON直接送給你。