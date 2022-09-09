黃珊珊成「小英女孩」 陳時中：請他們操作。曾薏蘋攝

民進黨台北市長候選人陳時中今出席2022台灣藝術博覽會前，被問到國民黨將黃珊珊抹綠成「小英女孩」，是操作藍軍歸隊；陳時中說，「請他們操作，如果他們做得好，他有能力，那自然就會歸隊」。

一旁的發言人莊瑞雄則說，「小英女孩不是黃珊珊，不要刻意把人家抹綠，小英女孩在這邊」；隨即指著總部新聞幕僚林聿禪。

民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊，被爆綠二代成員包括多位行政首長子女。國民黨台北市長候選人蔣萬安指，「為什麼陳時中對他的競選團隊被公布要氣得跳腳，這到底有什麼樣不可告人」。

陳時中說，「我們並沒有氣得跳腳，只是對偷窺的人還洋洋得意，為這樣行為感到不滿」。

2022台灣藝術博覽會今登場，陳時中與黃珊珊先後到場，藝術博覽會創辦人之一的民進黨立委何志偉與陳時中簽名簽在同一頁，何還特別在陳時中的簽名旁寫上「Taipei’s準市長」。黃珊珊進到會場後，與陳時中禮貌性握手，但並沒有互動，直到何志偉坐到2人中間後，並牽起兩人的手，才有禮貌性互動。

會中陳、黃二人與其他貴賓上台創作人像沙畫，兩人所持的「沙」正好一個綠色、一個黃色，開始沙畫時，黃珊珊的「黃沙」越界倒到陳時中的肖像上，主持的何志偉還開玩笑地說，「陳時中是包容的，黃珊珊是侵略的」。

陳時中表示，「不是只有我彩色，顏色這樣混在一起，我覺得也很好，社會本來就是要這樣融合」。