中秋連假第一天就悲劇，彰化縣芳苑工業區內一家環保科技工廠，今天上午工作人員發現磨碎機內有大量碎肉，警覺可疑，清點上班人員後，發現一名越南籍的32歲泰姓移工失蹤，調閱監視器，研判掉落碎機內被絞碎身亡，縣府勞工處接獲通報，已聯絡中區職安中心現場鑑定，並通知仲介公司

，聯絡越南家人，好好一個人，轉眼間成碎肉，工廠員工都人心惶惶。

勞工處表示，仲介工司初步了解，失蹤越籍泰男員工已婚，2018年到台灣後都受雇在該間環保公司，已緊急聯絡家屬，去得簽名委託書，後續才能交給檢察官相驗。

勞工處表示，員工如何掉落磨碎機和工廠安排的整個操作工程，都帶進一步了解、鑑定，補償和撫卹還待聯絡家屬再進行。

據了解，這家環保科公司，２０００年成立，主要是專業生產廢塑膠再生容器瓶片，是環保署認證的回收處理場，宗旨為環境保護的把關者，推動循環經濟產業。

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