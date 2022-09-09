樹林潭底福德宮繼2019年捐贈1輛復康巴士之後，9日藉著三官大帝暨福德正神聖誕千秋，再度捐贈「福德正神2號」，由主委嚴添明代表將復康巴士的鑰匙交給新北市長侯友宜。侯友宜表示，俗稱土地公的福德正神照顧樹林潭底這塊土地的人民，管委會秉持土地公的精神，共同照顧弱勢，正是發揚台灣人認真、打拼、勤儉、古意、善良的精神。

侯友宜說，他來過潭底福德宮多次，也參加過福德宮的老人共餐，還親自炒菜給長輩吃。福德正神如同「里長伯」服務地方大小事，保境佑民，歷年來潭底福德宮響應各項社會公益，提供弱勢兒少獎助學金，及各項急難救助等，在疫情期間也熱心捐贈共同抗疫，因此在今年8月間獲得績優宗教團體表揚。

嚴添明表示，樹林潭底一帶因地勢低窪，在清代康熙年間，開始有閩人來開墾，當時豪雨來時，瀦水如湖，水退之後，先人發現土地肥沃，適合耕作，認為是土地公所庇蔭，因此建立簡易小廟奉祀，潭底福德宮因此得名。

嚴添明說，福德宮擴主祀福德正神，副祀三官大帝等，9日適逢福德正神和三官大帝聖誕，也是第三屆管委會就職，因此特別捐贈第2輛復康巴士，以及頒發樹林地區國中、小學獎助學金。

社會局長張錦麗、教育局長張明文、樹林區長王坤南，市議員黃永昌、洪佳君、樹林區里長聯誼會會長廖文斌及多位里長今也共同參加捐贈活動。